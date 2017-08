Anderlecht-top zet Weiler uit de wind

PJC/MJR

Een goed gesprek moet wonderen doen. Na de slechte competitiestart gingen manager Van Holsbeeck en preses Vanden Stock gisteren de dialoog met René Weiler aan. Daarin sprak de Anderlechttop zijn steun richting coach uit, maar vroegen ze ook formeel om een reactie.

Weiler kreeg in een gesprek rustig de tijd om zijn visie op de problemen - zowel mentaal als tactisch - toe te lichten. Van Holsbeeck en Vanden Stock luisterden in eerste instantie en namen pas nadien zelf het woord. Daarbij bevestigde de Anderlechttop nog eens zijn vertrouwen in Weiler. Dat deed Van Holsbeeck ook nog eens openlijk via een communiqué op de clubwebsite. "Het zou te gemakkelijk zijn om de staf met de vinger te wijzen", stond er te lezen. "Er is voldoende talent. Iedereen moet zichzelf in vraag stellen."



Hoewel de positie van Weiler voorlopig dus niet in gevaar is, verwachten Van Holsbeeck en Vanden Stock wel een reactie tegen AA Gent zondag - dat hebben ze hun coach ook gezegd. De Zwitser moet bewijzen dat hij in staat is om tactische oplossingen te vinden - zéker voor de driehoek op het middenveld - en dat hij zijn spelersgroep opnieuw gemotiveerd aan de aftrap kan krijgen.



Maar ook de kern is niet zonder zonden, zo beseft men in de bestuurskamer: lees het hele verhaal op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken lang gratis.