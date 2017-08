Van Holsbeeck: "Iedereen moet zichzelf in vraag durven stellen"

Door: redactie

21/08/17 - 17u28 Bron: rsca.be

Herman Van Holsbeeck met RSCA-coach René Weiler. © photo news.

De slechtste competitiestart in jaren - 4 op 12 - is uiteraard niet aan het oog van Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck ontsnapt. Op de website van RSCA laat Van Holsbeeck zijn licht schijnen over de huidige sportieve malaise.

"We moeten eerlijk durven zijn en zeggen dat we niet goed spelen", zegt Van Holsbeeck toe. "Het is een feit dat we met 4 op 12 onze start gemist hebben, maar dat betekent dat we nu hard moeten werken om verder te bouwen aan de spelersgroep en het tij te keren. Dat is onze belangrijkste doelstelling nu."



Van Holsbeeck ziet wel geen enkele reden om op dit moment over te gaan tot drastische beslissingen. "Het talent is voorhanden in onze spelerskern, dat weten we. De club heeft mooie investeringen gedaan op vlak van kwaliteit, dat zal ongetwijfeld beginnen renderen. We moeten daarom ook niet meteen de technische staf met de vinger gaan wijzen, dat zou te gemakkelijk zijn. Nu moet iederéén gewoon collectief de rug rechten. Op dit moment moet iedereen, van de gevestigde waarden tot de bankzitters, zichzelf in vraag durven stellen. Pas als we naar onszelf kijken, zullen we de nodige stappen kunnen zetten en uiteindelijk beter worden. Zo moeten we opnieuw richting het niveau van een landskampioen groeien."