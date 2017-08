Wat doé je eraan, René Weiler?

Pieter-Jan Calcoen

21/08/17 - 07u50

"Het was niet goed", sprak René Weiler. Een understatement. Maar hoe lost Anderlecht dit op? Vers bloed is niet voldoende...

"We missen iets. Misschien kan een transfer helpen?", vroeg René Weiler voor de tweede week op rij om versterking. Wel, wie denkt dat nieuwkomers de pijnpunten van dit Anderlecht op één-twee-drie zullen wegwerken, heeft het grondig mis. Er is meer nodig dan pakweg een nieuwe spits of centrale verdediger om paars-wit te doen vóetballen. Te beginnen met een tactisch plan. Dat is er nu namelijk niet. Anderlecht doet maar wat. En het is er aan te zien. "Dit is niet het spel dat we willen brengen", gaf Weiler toe. Daarbij kun je je de vraag stellen: wat is überhaupt het voetbal dat de landskampioen wil brengen? Naar verluidt zijn er op Neerpede nauwelijks tactische trainingen. Tja... "Wij willen voetbal zien", eisten de supporters unisono. Weiler zuchtte: "Ik kan hen begrijpen."

Kums overgeslagen

Het begint al achterin: Kara probeert verzorgd op te bouwen, terwijl Spajic voortdurend voor de lange bal kiest. Wie houdt zich dan niet aan de gevraagde opdracht? Aan aanspeelpunten nochtans geen gebrek: Kums wil niet liever dan de bal - het jeugdproduct foetert er op los, de armen wijd. Hij wíl de machine wel laten draaien, maar wordt te vaak overgeslagen.



Op déze manier heeft Anderlecht niks aan Kums. Het wordt hoog tijd dat Weiler van hem de patron maakt. Op dit moment is de Gouden Schoen 2015 hoogstens een (matige) recuperator, geen draaischijf. Hij heeft er nochtans alle kwaliteiten voor - zonde.



Het moet daarbij gezegd: Kums zelf speelt, vooral als gevolg van de verzachtende omstandigheden, niet aan de volle honderd procent van zijn mogelijkheden. Hij is absoluut niet de enige. Dendoncker. Spajic. Chipciu. Teodorczyk. (Ja, beste lezer, Bruno en Kiese Thelin waren óók slecht, maar zij kunnen niet beter.) Weiler: "Sommigen blijven onder hun niveau."



Is het niet net de taak van een trainer om zijn spelers béter te maken? "De kritiek is begrijpelijk. Ik kan niet tevreden zijn."



Daarnaast een werkpunt: de mentaliteit aanscherpen. "We waren niet hard genoeg in de duels", moest ook Weiler toegeven. "Vorig seizoen was dat onze kracht, nu verliezen we telkens de tweede bal. Het moet scherper."



Is het niet net de taak van een trainer om zijn spelers opgenaaid en gemotiveerd aan de aftrap te krijgen?



Of extra oefensessies de oplossing kunnen zijn, vroeg een collega. Weiler schudde het hoofd: "We moeten niet meer trainen, maar wel met meer wil en iets geconcentreerder. Ik verwacht meer solidariteit binnen mijn groep."



Om vervolgens te besluiten: "We hebben heel veel werk." De coach op kop.