Teodorczyk fit voor STVV

Pieter-Jan Calcoen

19/08/17 - 20u44

© photo news.

Goed nieuws voor Anderlecht. Behoudens een terugval kan het morgen tegen STVV een beroep doen op spits Lukasz Teodorczyk.

De voorbije twee dagen ontbrak Lukasz Teodorczyk op het trainingsveld van Anderlecht. De Pool maakte woensdag een pijnlijke val op de schouder, waardoor de medische staf, die een erg goeie reputatie heeft, geen risico's met hem wilde nemen. Vandaag kon Teo evenwel hervatten. Als hij geen terugval kent, kan hij morgen in de thuiswedstrijd tegen STVV bijgevolg gewoon aantreden. Dat is niet het geval voor Trebel en Najar, zij zijn out.



Hoewel Teodorczyk de voorbije weken ontgoochelde, is zijn aanwezigheid wel positief voor Anderlecht-coach René Weiler. De Zwitser heeft voorin immers geen alternatief. Kiese Thelin kon zich nog nooit doorzetten en Ganvoula moet zich nog ontwikkelen. Teodorczyk, overigens ook opgeroepen voor de nationale ploeg van Polen, is dus de enige waardige optie als diepe spits. Heel paars-wit hoopt dat hij die status tegen Sint-Truiden nog eens in de verf zet.