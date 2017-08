Anderlecht breekt het contract van Kara Mbodji open tot 2020

DM

12/08/17 - 15u52 Bron: Belga

© photo news.

Landskampioen Anderlecht heeft de contractverlenging van Kara Mbodji bekendgemaakt. De Senegalese verdediger, die nog een contract had tot juni 2019, verlengde zijn overeenkomst met nog één extra jaar.

"Ondanks interesse van verschillende Europese ploegen wist RSC Anderlecht vandaag toch een akkoord te bereiken met defensieve sterkhouder Kara Mbodji omtrent zijn contractverlenging", laten de Brusselaars op hun website weten. "De 27-jarige leider van de defensie ligt nu tot 2020 vast in het Astridpark. Paars-Wit is verheugd dat het ook de komende seizoenen op de diensten van de Senegalese international kan rekenen!"



Kara maakte in augustus 2015 voor zo'n 4,5 miljoen euro de overstap van concurrent Racing Genk. Sindsdien kwam Kara voor Anderlecht tot 80 officiële wedstrijden. Zijn naam zong de voorbije maanden meermaals rond bij diverse Premier League-clubs. Met deze contractverlenging lijken Anderlecht en Kara een zomers vertrek uit te sluiten.