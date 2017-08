Driedubbel feest bij de familie Vanden Stock: Roger en Kiki worden 75 én vieren hun 50ste huwelijksverjaardag

Door: redactie

10/08/17 - 18u11

Driedubbel feest bij de familie Vanden Stock. Roger, sinds 1996 voorzitter van Anderlecht, wordt 75. Ook zijn echtgenote Kiki bereikt die leeftijd. En Roger en Kiki stapten exact 50 jaar geleden in het huwelijksbootje. Morgen worden al die gebeurtenissen gevierd op Anderlecht. Zondag is er een feest aan zee met een veertigtal familieleden en vrienden. Maar eerst geven ze 52 jaar na hun eerste ontmoeting hun eerste interview samen: "Wij hebben het recht niet om ons ongelukkig te voelen."



U leest het integrale gesprek morgen in Het Laatste Nieuws. In afwachting bieden wij u een blik in het album van de familie Vanden Stock aan.