Van Holsbeeck: "Misschien samenwerken met Antwerp"

Door: Pieter-Jan Calcoen

4/08/17 - 10u50

© photo news.

In een interview met de Waalse krant L'Avenir gaat Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck geen thema uit de weg. Een bloemlezing.

Over zijn persoonlijke toekomst:

"De goesting om succes te boeken is nog steeds aanwezig. Ik wil absoluut een 35ste landstitel en een goeie Champions League-campagne. Maar tegelijk is het zeker dat ik uiterlijk op 30 juni 2020 stop als manager. Nadien zou ik graag in de Raad van Bestuur zetelen en mijn opvolger begeleiden."



Over de keeperskwestie:

"Het enige dat de familie Svilar me kan verwijten, is dat ik hen vorig jaar gezegd heb dat Mile dit seizoen titularis zou zijn. Maar is het mijn schuld dat de staf oordeelt dat Mile daar niet klaar voor is? Ik weet niet wat de oplossing is. Hoe dan ook: door de problemen met Svilar is de kans groot dat we Roef, nu onze tweede doelman, vragen om te blijven tot en met januari."



Over Leander Dendoncker:

"Als een club dertig miljoen euro op tafel legt, hebben we een groot probleem. Straks hervat de Premier League, na twee slechte matchen zullen teams daar panikeren en willen kopen, maar ik betwijfel of Leander naar pakweg Burnley of Wolverhampton wil. Ik wil sowieso duidelijkheid voor 15 augustus."



Over Luciano D'Onofrio:

"Ik ben niet vergeten wat Luciano voor ons gedaan heeft in het dossier-Defour (hij hielp Anderlecht destijds om de middenvelder te halen, red.). Hij blijft een vriend van de club. Misschien kunnen we zelfs samenwerken met Antwerp."



Over Nicolae Stanciu:

"Een uitleenbeurt of een definitieve transfer is uitgesloten. Nicolae wil het niet, hij wil hier slagen. Nu moet hij het respect afdwingen bij zijn ploegmaats, zoals Kums in enkele weken tijd gedaan heeft. Op dit moment twijfelen sommigen immers nog om Nicolae de bal toe te spelen."