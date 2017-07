Anderlecht stelt 23 spelers voor aan supporters, Kara Mbodj niet aanwezig

YP

30/07/17 - 16u30 Bron: Belga

RSC Anderlecht heeft vandaag op de jaarlijkse Fan Day in het Constant Vanden Stockstadion zijn spelers voor het seizoen 2017-2018 in de Jupiler Pro League voorgesteld aan de supporters. Opvallende afwezige was de Senegalese verdediger Kara Mbodj, die aast op een zomertransfer.

De 27-jarige Kara was nochtans aangekondigd op de spelersvoorstelling, maar moest volgens RSC Anderlecht "wegens ziekte" verstek laten. Ook voor de signeersessie was de centrale verdediger van paars-wit niet van de partij. Toeval of niet, maar ook manager Herman Van Holsbeeck was in geen velden te bespeuren op de jaarlijkse opendeurdag.



De landskampioen had in het Constant Vanden Stockstadion de paars loper uitgerold om 23 spelers voor te stellen aan zijn fans. Onder hen nieuwkomers Matz Sels, Sven Kums, Pieter Gerkens, Henry Onyekuru en Sylvere Ganvoula. De grootste belangstelling was er voor de Poolse topschutter Lukasz Teodorczyk en publiekslieveling Leander Dendoncker. Tijdens de signeersessie was het ook drummen aan de stand van René Weiler, aanvoerder Sofiane Hanni en zomeraanwinst Kums.



"De aanpassing is vrij goed verlopen. Ik ken de Belgische competitie natuurlijk goed, dat maakt het iets makkelijker", reageerde doelman Sels, die voor één seizoen wordt gehuurd van Newcastle United.



Ook Dilbekenaar Kums, die eerder bij paars-wit niet kon doorbreken, is tevreden in Anderlecht. "Het doet goed om terug te zijn bij deze ploeg. Ik voel me hier al helemaal thuis. Ik woon ook amper vijf minuten van hier", reageerde de ex-aanvoerder van AA Gent. Gerkens trad zijn ploeggenoot bij. "We voelen ons hier al helemaal op ons gemak", zei de middenvelder, die de overstap maakte van STVV. "Het niveauverschil is er wel degelijk, maar dat is niet abnormaal als je naar Anderlecht komt. De aanpassing verloopt goed, op training gaat het steeds beter."



Onyekuru ten slotte heeft grote ambities met Anderlecht. "Ik hoop op het einde van het seizoen de kampioenenbeker in de lucht te kunnen steken. Anderlecht is de grootste club van België en heeft de beste coaches, spelers en technische staf van het land", reageerde de Nigeriaanse ex-aanvaller van Eupen.

