Anderlecht scout Roemeense linksachter

30/07/17 - 14u55

Een scout van Anderlecht zat op de tribunes tijdens Viitorul Constanta-APOEL Nicosia. De man had oog voor één speler in het bijzonder: Cristian Ganea.

Navraag bij Roemeense collega's leert ons dat de 25-jarige Ganea één van de beste spelers van de lokale competitie is. Zo zou de offensieve linksachter een uitstekend schot hebben en pikt hij regelmatig zijn doelpunten mee. Zo ook in de Champions League-voorrondes tegen APOEL: hij maakte de enige goal.



De directie van Viitorul bevestigde reeds dat Anderlecht aanwezig was voor Roemeens international Ganea, maar zegt dat er van een concrete aanbieding nog geen sprake is. Na het vertrek van Bram Nuytinck naar Udinese zoekt paars-wit nog minstens twee verdedigers. Mocht ook Kara nog verhuizen, dan worden dat er mogelijk drie.