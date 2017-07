Hanni: "Moeilijk voetballen tegen ploeg die zo diep terugzakt"

DM

Anderlecht beet de tanden stuk op een verdienstelijk Antwerp en kwam zo in de seizoensopener niet verder dan een scoreloos gelijkspel. De kampioen van vorig jaar ging vooral in de tweede helft op zoek naar een voorsprong. "We hebben te laat alles op alles gezet."

Anderlecht-kapitein Sofiane Hanni reageerde ontgoocheld na de wedstrijd. "Er is wel wat frustratie bij ons. We waren gekomen om te winnen, maar als dat niet lukt dan moet je vooral ook zorgen dat je niet verliest."



"Het was dus wat hinken op twee gedachten en dan denk ik dat we iets te laat alles op alles hebben gezet in de zoektocht naar een voorsprong. Maar je weet dat zoiets moeilijk wordt tegen een ploeg die heel erg diep terugzakt."



"Er zijn zeker ook positieve zaken op te merken. De nieuwe spelers lieten zich gelden en vooral Sven (Kums) paste zich goed in binnen het team. Maar goed, we waren vandaag niet gevaarlijk genoeg in de beslissende zone."