Door: redactie

24/07/17 - 06u00

Voor Sven Kums voelt het wat aan als thuiskomen. De jonge middenvelder dartelde in Neerpede, maar kon er aanvankelijk niet doorstoten naar de grote jongens. Afgelopen zaterdag maakte Kums dan toch zijn grote debuut voor Anderlecht in de Supercup tegen Zulte Waregem. Zijn oma mocht het allemaal vanop de eerste tijd mee beleven en was zichtbaar trots op haar kleinzoon.