Derijck: "Zonde dat je het zo nog weggeeft"

Een bedrijvige Nill De Pauw zag hoe hij en zijn ploegmaats een vroege voorsprong al vroeg in de tweede helft uit handen gaven. "Ik denk dat we de tweede helft een beetje te weinig ruimte hebben gemaakt van de ruimtes die ze gaven. We krijgen een vroeg tegendoelpunt en dat was een beetje dom. Het was een mentale kwestie, we zijn een beetje beginnen twijfelen. Anderlecht begon te drukken en we zijn teveel technische fouten beginnen maken. Dat is een goeie les die we kunnen trekken en in de toekomst moeten we dan ook rustiger blijven en profiteren van de ruimtes die ze geven achterin."



"De Supercup is géén oefenwedstrijd. Het is een prijs, de eerste van het seizoen. Ik denk dat we ook heel goed aan die partij beginnen, je zag dat de spirit erin zat. Al bij al zie je dat we een beetje tekort schieten in de momenten dat we het moeilijk hebben en dat zijn lessen wie we moeten trekken voor Eupen, maar ook voor de wedstrijden erna.



Timothy Derijck: "Zonde"

Ook Timothy Derijck baalde van de vroege tegentreffer na de rust. "Dat je zo de kleedkamer uitkomt, is uiteraard niet goed. Zij komen dan meteen in de flow en we hebben dat niet goed opgepakt. Zo'n snelle tegengoal mocht ons niet overkomen en dan zie je dat dat toch gebeurt. Niet veel later maken ze dan ook nog de 2-1 en dan weet je dat het moeilijk gaat worden. Gaandeweg de tweede helft kwamen we wel weer iets beter in het spel en kregen we wat meer balbezit, maar niet veel kansen. 't Is zonde dat je het eigenlijk zo weggeeft."