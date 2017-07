Kums en Trebel: "Het belangrijkste is dat we eerste prijs pakken"

Door: redactie

22/07/17 - 22u36

© photo news.

Sven Kums vierde vandaag zijn wederoptreden voor het grote Belgische publiek met een zege in de Supercup. "Dit was een open wedstrijd. We zijn aan het einde van de voorbereiding en dat zie je eraan. We waren een beetje moe en daardoor waren we soms slordig en leden we balverlies. Maar dat is niet meer dan normaal. We hebben gewonnen, dus op zich zijn we blij."



"We moeten nog een beetje wennen aan elkaar, maar al bij al hebben we het niet slecht gedaan. Of dit meer dan een veredelde oefenmatch is? Natuurlijk, dit is een prijs en prijzen willen we winnen."



Trebel: "Koppen nochtans niet mijn specialiteit"

Ook collega-middenvelder en doelpuntenmaker Adrien Trebel was tevreden met de overwinning - ook al moest hij de partij volmaken als linksachter. "Ik speel liever op het middenveld, maar door de blessure van Obradovic zakte ik een rijtje terug. Ik denk dat we klaar zijn voor de competitie, het komt wel goed met ons. Mijn doelpunt? Ik scoorde met het hoofd en dat is nochtans niet mijn specialiteit. Maar het belangrijkste is dat de eerste trofee van het seizoen een feit is", aldus nog Trebel.

Lees ook Landskampioen Anderlecht stelt pas na rust orde op zaken tegen Zulte Waregem en pakt dertiende Supercup