Landskampioen Anderlecht stelt pas na rust orde op zaken tegen Zulte Waregem en pakt dertiende Supercup

Door: Mike De Beck & Yari Pinnewaert

22/07/17 - 22u20

© photo news.

Landskampioen Anderlecht mag zijn dertiende Supercup in de prijzenkast bijzetten. Paars-wit versloeg bekerwinnaar Zulte Waregem met 2-1 nadat Sofiane Hanni en Adrien Trebel de opener van Davy De fauw ongedaan hadden gemaakt. De nieuwbakken aanvoerder van Essevee kopte al heel vroeg fraai raak, maar vroeg in de tweede helft strafte Anderlecht-kapitein Hanni ondoortastend keeperswerk van Bostyn af. Kort nadien kopte Trebel de winner voorbij de doublure van Sammy Bossut.

Het was uitkijken hoe het middenveld van het vernieuwd Anderlecht voor de dag kwam. Paars-wit moest het wel zonder een zieke Leander Dendoncker doen waardoor Sven Kums wat lager op het middenveld werd uitgespeeld. In dat eerste kwartier was het al Zulte Waregem wat de klok sloeg en dat vertaalde zich dan ook in een snel doelpunt. Na drie minuten knikkerde De fauw een voorzet van Nill De Pauw tegen de touwen. Die laatste voelde zich alvast uitstekend in zijn sas in het Astridpark, hij zocht goed de diepte en kwam zelfs op de proppen met een knap hakje.



Bij Anderlecht moest het gevaar voor de rust vooral komen van de topschutter van komend seizoen. Lukasz Teodorczyk kreeg op een goed genomen hoekschop van Sven Kums het leer net over de kooi van Bostyn. Dat had de Pool toch in het kader moeten mikken. Net voor rust knalde een gretige Nill De Pauw nog eens op de vuisten van Matz Sels die attent stond te keepen.

