Dendoncker mist Supercup met virale infectie

22/07/17 - 20u23

Geen Leander Dendoncker op het wedstrijdblad voor de Supercup. De middenvelder kampt met een virale infectie.

Dendoncker miste de laatste training voor de wedstrijd met last aan de buikstreek. Ook vandaag bleef hij ziek in bed. Meespelen is dus geen optie. Vorig seizoen speelde de middenvelder nog elke minuut van elke competitie, behalve de 23 die hij miste door rood te pakken in de beker tegen OHL.



In de wedstrijd tegen Zulte Waregem om de Supercup wordt de jonge Rode Duivel vervangen door Nicolae Stanciu.