Weiler voor Supercup: "Ik moet lachen om alle kritiek van afgelopen seizoen"

22/07/17 - 10u09

Supercup vanavond. Dat betekent: een eerste blik op het Anderlecht na de titel. Na de zakelijke efficiëntie van vorig seizoen liggen de verwachtingen voor de landskampioen hoger. René Weiler lacht. "Voor sommige mensen zal het nooit goed genoeg zijn. Waarom zou ik mij daar dan druk over maken?"

René Weiler voelt zich zichtbaar beter in zijn vel. "Dat heb ik vaker gehoord de laatste tijd", moet de Zwitser toegeven. Na een stresserend seizoen met veel kritiek maar vooral ook de eerste titel in drie jaar, zijn Weilers batterijen weer opgeladen. Dat zie je aan zijn blik, dat hoor je aan zijn antwoorden. Meer dan een uur lang verdedigt hij zijn visie in een snikhete vergaderzaal. "Ik snap jullie vragen, maar ik blijf overtuigd van mijn manier van werken. We werden meteen kampioen. Dat wil toch iéts zeggen." Het cliché luidt dat het jaar van de bevestiging altijd het moeilijkste is. "Misschien. (fijntjes) Maar ik kan je garanderen dat het niet bepaald gemakkelijk was om de titel te winnen. Als je altijd maar opnieuw 'moet' winnen, louter om een week te kunnen trainen zonder dat het kot in brand staat, dan is dat enorm stresserend. En dat zal dit seizoen niet anders zijn. De uitdaging wordt even groot dit jaar."

Wat transfers betreft heeft u niet te klagen. Kums, Onyekuru, Sels, Gerkens: jullie zijn sterker dan vorig seizoen, toch?

"Je mag de andere kant niet vergeten. Boeckx heeft belangrijk werk voor ons verricht maar is nog steeds out na zijn rugoperatie. Acheampong is naar China, terwijl die vorig seizoen enkele grote matchen heeft beslist voor ons. En Tielemans vertrok naar Monaco. Zitten we in een comfortabelere situatie dan op dit punt vorig seizoen? Zeker en vast, en da's ook aangenaam werken. Maar is het team stérker? Dat kan ik nog niet zeggen. Op het einde waren we zéér moeilijk te kloppen."



25 miljoen voor Youri Tielemans, is dat een ongelooflijk bedrag?

"Eerlijk? Ja. Daarmee wil ik niets afdoen van de kwaliteiten van Youri. 20 jaar en al zo'n persoonlijkheid hebben, dat zie je niet vaak. Maar vijf jaar geleden had ik je gek verklaard als je me verteld zou hebben dat een speler van Anderlecht voor 25 miljoen verkocht was."



