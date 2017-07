Appiah over de Supercup: "Dit is geen oefenmatch"

Pieter-Jan Calcoen

Nog twee dagen en het nieuwe voetbalseizoen begint echt. Anderlecht-rechtsachter Dennis Appiah blikte vandaag vooruit op de Supercup tegen Zulte Waregem: "We zijn er klaar voor."

Zaterdagavond in het Constant Vanden Stockstadion staat de Supercup tussen landskampioen Anderlecht en bekerwinnaar Zulte Waregem op het programma. In het verleden werd er af en toe meewarig gedaan over die affiche, maar daar doet Dennis Appiah niet aan mee. De verdediger van Anderlecht wil absoluut winnen: "Want uiteindelijk blijft het toch een prijs, die ik graag aan mijn palmares zou toevoegen. Bovendien zouden we ons graag tonen aan de supporters. Voor mij is dit geen oefenduel. En ook mijn ploegmakkers denken er zo over, denk ik."



"We zijn er klaar voor"

Appiah leeft alvast vol vertrouwen toe naar de partij. "We zijn er klaar voor", aldus de Franse Ghanees. "Misschien nog niet voor de volle honderd procent, maar wel klaar genoeg om aanspraak te maken op de overwinning. De voorbereiding is goed verlopen en ook de nieuwkomers hebben laten zien dat ze een meerwaarde kunnen bieden. Naar mijn gevoel zijn we zelfs sterker dan vorig seizoen."



De voorbije weken ging Anderlecht nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe rechtsachter. Zo was Clinton Mata van Charleroi in beeld. Hij zou een rechtstreekse concurrent geworden zijn voor Appiah. "Maar ik maakte me geen zorgen. Het is normaal dat de club op elke positie een optimale bezetting wil, al denk ik dat we ook zonder de komst van Mata voldoende gewapend zijn voor een goed seizoen."

