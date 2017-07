Anderlecht klopt Dender met veredeld B-elftal

Pieter-Jan Calcoen

19/07/17 - 21u00

Doelpuntenmakers Ganvoula en Harbaoui. © photo news.

Landskampioen Anderlecht heeft zijn laatste oefenmatch voor de Supercup gewonnen. Met een veredeld B-elftal werd het 1-3 op Dender na een oersaai duel.

Zaterdag staat de Supercup tegen bekerwinnaar Zulte Waregem op het programma, vanavond was er de laatste vriendschappelijke match. Tegenstander voor Anderlecht was Dender. René Weiler stuurde een veredeld B-elftal het veld in, met als opmerkelijkste aanwezigen Capel, Harbaoui, Sels, Stanciu en Onyekuru.



In een flauwe eerste helft kwam paars-wit op achterstand. Na een knappe aanval zorgde Dender-spits Sarr met een harde knal voor het openingsdoelpunt. Pas met veel geluk kwamen de bezoekers langszij. Sowah, die veel initiatief toonde, zag hoe een voorzet pardoes in doel belandde - de keeper zag er niet goed uit. Dat was eveneens het geval bij de 1-2 op slag van rust: na een voorzet van Obradovic kon Ganvoula verlengen, Harbaoui kopte binnen in zijn eerste partij dit seizoen.



Na de pauze kabbelde het maar wat en was er nauwelijks animo - tot ontgoocheling van de opgedaagde supporters. Sels moest wel nog een paar keer redding brengen. In de 89ste minuut kwam er alsnog opwinding: Ganvoula legde de 1-3-eindstand vast. De Congolees kan uitgroeien tot een goed alternatief voor Teodorczyk.



ANDERLECHT: Sels; Sowah, Deschacht, Delcroix, Obradovic; Capel (46' Kabasele), Stanciu (67' Corryn), Bruno, Onyekuru, Ganvoula, Harbaoui (67' Amrani)



DOELPUNTEN: 17' Sarr (1-0), 33' Sowah (1-1), 45' Harbaoui (1-2), 89' Ganvoula (1-3)