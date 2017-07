Nieuwkomers Kums en Onyekuru loodsen Anderlecht naar vlotte zege tegen Lierse

Kristof De Cnodder

15/07/17 - 21u05

© photo news.

Anderlecht klopte vanmiddag tweedeklasser Lierse met 0-2. Sven Kums en Henry Onyekuru zorgden voor de doelpunten. Sporting liet mannen als Sels, Nuytinck, Obradovic, Najar, Stanciu en Teodorczyk aan de kant en leek een beetje met de handrem op te spelen.

Een dikke week na de 4-1-pandoering tegen het Oostenrijkse Salzburg ging Anderlecht tegen Lierse op zoek naar een goed gevoel. De landskampioen deed dat opvallend genoeg met én Dendoncker én Kums én Gerkens én Trebel in de basis. Laatstgenoemde werd uitgespeeld als linksback, terwijl de andere drie de driehoek op het middenveld vormden. De verrassende vondst van trainer Weiler pakte trouwens niet slecht uit, want in minuut 25 opende Kums de score op een voorzet van Trebel.



Overigens was dat wel één van de schaarse kansen van Anderlecht voor de pauze. Lierse wist de boel behoorlijk gesloten te houden en kwam er zelfs een paar keer gevat uit. Mile Svilar - die zijn kans kreeg onder de lat bij paars-wit - lette telkens goed op. Op slag van rust besloot Trebel aan de overzijde toch nog eens op keeper Vanhamel.



Bij de rust deed René Weiler vijf vervangingen. Veel veranderde dat niet aan het spelbeeld. Anderlecht bleef de match rustig controleren, maar speelde een tempootje te traag om Lierse echt in verlegenheid te brengen. De grootste dreiging kwam er via stilstaande fases: Hanni mikte in het begin van de tweede helft een vrije trap op de deklat en Spajic kopte na een corner van dichtbij over.



Pas in de slotfase kon Anderlecht de kloof wat verder uitdiepen. Eerst kwam Gerkens nog een voetje te kort op een voorzet van Bruno, maar even later scoorde Onyekuru wel. Conclusie: Anderlecht won op routine, zonder wervelend voetbal. Volgend weekend mag het in de Supercup tegen Zulte Waregem ietsje meer zijn.



Anderlecht: Svilar, Appiah (46' Sowah), Kara (46' Deschacht), Spajic, Trebel, Kums (46' Onyekuru), Dendoncker, Gerkens, Chipciu (46' Bruno), Thelin (46' Ganvoula), Hanni.



Doelpunten: 25' Kums (0-1), 87' Onyekuru (0-2).