Hoe is het nog met de 'nieuwe Messi' van Anderlecht?

15/07/17 - 12u53

video Zijn straffe trucs, listige doorsteekpassjes en heerlijke goals zijn steevast hits op YouTube. Rayane Bounida, beter bekend als de kleine paars-witte Messi, brengt mensen in vervoering met zijn flitsen. Pannakoning Sofiane Touzani noemde hem een tijdje geleden zelfs het grootste talent ter wereld. Maar hoe zit het met de evolutie van de goudklomp van de Belgische recordkampioen? Goed, zo blijkt.

Ondanks eerdere interesse van de halve Premier League, speelt Bounida gewoon nog bij Anderlecht. Zijn goede prestaties wekken steeds meer interesse van grote Europese clubs, maar de 11-jarige knaap blijft zich voorlopig gewoon in zijn vertrouwde omgeving ontwikkelen.



Bounida doet echter wel internationale ervaring op, omdat hij met paars-wit regelmatig aantreedt op jeugdtoernooien in het buitenland. De jonge stilist krijgt, niet geheel verrassend, ook regelmatig de trofee voor beste speler van het toernooi mee naar huis. Dat was recent onder meer het geval in Polen, Zwitserland, Nederland en Engeland. Ook op een toptoernooi in Luik werd hij uitgeroepen tot beste speler.



Hieronder de meest recente video met flitsen van Bounida: