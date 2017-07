Bram Nuytinck twijfelt: nieuw contract of weg bij Anderlecht

Jan Mosselmans

10/07/17 - 08u12

© photo news.

Bram Nuytinck (27) begint aan zijn zesde seizoen bij Anderlecht. Maar of hij het seizoen er ook uitdoet, is onzeker. Nuytinck zit in zijn laatste contractjaar en wil nog graag van een andere competitie proeven: Duitsland, Engeland, Italië. "Maar ik wil en moet niet per se weg, hé", houdt de Nederlander de boot in het midden.