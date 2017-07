Stanciu wil eindelijk schitteren, maar: "Ik ben niet de man van tien miljoen"

NICO DICK

Vorige zomer werd Nicolae Stanciu binnengehaald als de duurste transfer ooit van Anderlecht: 10 miljoen euro, bonussen incluis. De 24-jarige Roemeen kon de hoge verwachtingen (nog) niet inlossen en vecht tegen de negatieve perceptie. Dit seizoen moét echter zijn seizoen worden. "Ik wil meer verantwoordelijkheid en wil ook meer scoren", zegt hij vastberaden.

De vakantie heeft je zichtbaar deugd gedaan, Nicolae. "Klopt. Het was de eerste keer in mijn professionele carrière dat ik drie weken vakantie had. De andere jaren moesten we met Steaua Boekarest steeds Europese voorrondes spelen. Daardoor had ik telkens maar 5-6 dagen vrij."

Je hebt blijkbaar niet stilgezeten, want conditioneel behoor je bij het begin van deze voorbereiding tot de sterksten. © photo news. "Ik heb vorig seizoen gemerkt dat ik het fysiek soms moeilijk had, dat ik volume miste. Ook in de duels moest ik steviger op mijn benen staan en me meer laten gelden. Tijdens de competitie is zoiets moeilijk bij te sturen, tijdens het tussenseizoen kan dat wél. Ik heb tijdens mijn vakantie veel aan sport gedaan: tennis, mountainbike, fitness, lopen. We hadden ook een programma van de club meegekregen. Nu voel ik me fit en allesbehalve moe."