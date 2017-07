Besnik Hasi blikt na één jaar terug: "Praet, Tielemans, Defour... Ik zag ze té graag"

STEPHAN KEYGNAERT

Dit is een beetje een raar interview. Een flashback, grotendeels, naar één jaar geleden. Over Okaka, Praet, Tielemans, Defour... Dat komt omdat Besnik Hasi (45) - inmiddels trainer geworden van Olympiakos - nú pas kan/wil spreken over zijn "zure" afscheid als trainer van Anderlecht. Hasi, zo blijkt, is gesneuveld met het hoofd rechtop. Té romantisch - wie had dát durven denken van hem? "'Kill my darlings': ik kon dat niet."

Fijne vent. Met Besnik Hasi kun je als journalist of analist naar de oorlog. Hij deelt uit - dan slingerde hij jou na een kritische uithaal in de krant 'klootzak' naar het hoofd -, maar hij kan ook incasseren. Met Hasi is het steeds aangenaam babbelen over voetbal: "We kunnen hier nog drié uur zitten lullen, maar ik moet gaan trainen."



Zullen we wat babbelen over Anderlecht? © photo_news. (roept de ober) "Mag ik een cappuccino? (staart voor zich uit) Anderlecht zal altijd mijn huis blijven. Ook al heb ik sinds mijn vertrek vorige zomer niet één match meer willen zien van hen. (haalt diep adem) Als je iemand vijftien jaar lang graag gezien hebt... (denkt na) In januari 2016 was ik in mijn hoofd al weg uit Anderlecht. Er waren 'dinges' gebeurd op de stage in La Manga... (schudt het hoofd) Ik vind: je moet als club de zaken trachten te ontmijnen, en ze zeker niet erger maken - ineens de poort weer openzetten voor Vanden Borre, transfers doen waarvan je zegt..."

Was die kleedkamer dan zo vergiftigd? "Er waren jongens die niet meer met elkaar door dezelfde deur wilden... Die wou niet met die spelen, die niet met die... Voor alle duidelijkheid: ik heb óók fouten gemaakt, ik wil niet alle verantwoordelijkheid van me afschuiven." © Sebastien Smets - Photonews.

Waar heb je spijt van? "Ik ben te lang blijven geloven in sommige spelers."