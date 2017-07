Onyekuru genoot belangstelling van 48 clubs: "Ik zat bijna bij PSG"

Door: redactie

Heel Europa zat deze zomer achter Henry Onyekuru (20) aan. 48 (!) clubs maakten de seizoensrevelatie uit de Jupiler League het hof. Uiteindelijk koos de Nigeriaan met het hart én de rede: bij Everton zit hij bij een club uit zijn lievelingscompetitie en bij Anderlecht kan hij gestaag aan zijn carrière bouwen. "Maar Arsenal blijft mijn grote droom."

Onyekuru arriveerde dinsdag in het oefenkamp van Anderlecht in Oostenrijk. Maar wat een blijde intrede moest worden, werd een dag van diepe rouw voor de Nigeriaan. Ntuthuko Radebe, de 22-jarige Zuid-Afrikaanse voetballer die dinsdag na een dodelijk auto-ongeluk in zijn thuisland overleed, was een persoonlijke vriend van Onyekuru. Zij speelden samen in de Aspire Academy in Qatar en bij Eupen. "Hij was een goeie vriend, het nieuws maakt mij zeer triest", zei de Nigeriaan die naar ex-Arsenal-spits Thierry Henry werd genoemd. Maar zelf wilde hij zo snel mogelijk naar de orde van de dag.



Sinds januari word je met de ene na de andere club in verband gebracht. Het leek wel of heel Europa achter je aanzat.



"Dat was ook zo. We hebben ze geteld: in totaal waren er contacten met 48 clubs. In januari kon ik al naar een club uit de Premier League en wilde ook Celtic Glasgow me. Het was Peter Odemwingie (ex-La Louvière,red.) die me aanraadde naar Schotland te gaan om zo makkelijker de stap naar de Premier League te kunnen zetten (Onyekuru heeft nog geen werkvergunning voor Engeland,red.). De Premier League is steeds mijn grote droom geweest."



