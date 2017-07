Kums moet Tielemans doen vergeten: "Ik heb andere kwaliteiten"

Door: Jan Mosselmans

Precies tien jaar nadat hij er werd doorgestuurd wegens 'te licht', is Sven Kums (29) bij 'zijn' Anderlecht langs de grote poort teruggekeerd. Hij moet op het middenveld Youri Tielemans doen vergeten. Maar de Gouden Schoen 2015 houdt de vergelijking met de publiekslieveling bewust af. "Ik heb andere kwaliteiten."

"Dit is voor mij thuiskomen, letterlijk en figuurlijk. Mijn hele familie is Anderlechtgezind. Toen ik in Italië zat, heb ik mijn huis ter beschikking gesteld van de club om het eventueel te verhuren aan een speler van paars-wit. Gelukkig is dat niet gebeurd, anders zat ik nu in de problemen. (lacht) In die tien jaar is er wel wat veranderd in de club. Zo was Neerpede nog niet het moderne opleidingscentrum dat het nu is en er zijn ook heel wat nieuwe gezichten binnen de club. Maar er zijn ook oude bekenden, zoals onze materiaalman, Jeanke. Hij was mijn délégué bij de U12."



Bij Anderlecht moet je de opvolger van Tielemans worden. Geen makkelijke erfenis, lijkt mij?

"Vergelijk me niet met Youri, we hebben andere kwaliteiten. Youri is gevaarlijker voor doel. Ik verlies weinig ballen, wat belangrijk is voor een ploeg die dominant wil voetballen. Anderlecht moét dominant voetballen, ik hoop dat we dat het komende seizoen ook gaan doen."



