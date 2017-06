Deschacht in beroep tegen historisch hoge gokboete: "Zoiets hou je toch niet voor mogelijk?"

Door: Ken Standaert

24.000 euro. Die historisch hoge boete krijgt Anderlecht-speler Olivier Deschacht van de Kansspelcommissie, omdat hij "meermaals en op lange termijn weddenschappen afsloot tegen zijn eigen ploeg". "De boete is zo hoog omdat hij, in tegenstelling tot anderen, geen schuldbesef heeft." Deschachts entourage reageert vol ongeloof. "Olivier gaat zeker in beroep."