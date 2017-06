Anderlecht pakt met Matz Sels een derde keer uit: "Wil mezelf opnieuw bewijzen op het hoogste niveau"

Dries Mombert

Rode Duivel Matz Sels trekt naar Anderlecht. De 25-jarige doelman was na één seizoen bij Newcastle op een zijspoor beland en trekt nu dus op uitleenbasis naar de landskampioen. De deal hing al enkele dagen in de lucht, Sels wordt deze middag voorgesteld. Na de aanwervingen van Sven Kums en Pieter Gerkens is Sels al de derde grote binnenkomer bij Anderlecht.

De uitleenbeurt van doelman Matz Sels (25) naar Anderlecht is rond. Paars-wit handelde vandaag de laatste details met het Engelse Newcastle af, nadat de speler zelf eerder medische testen aflegde.



René Weiler betwistte gisteren nog dat Sels op zijn voorspraak naar Anderlecht komt - het is nochtans wel degelijk het geval. "Niet ik, maar de club neemt dat soort beslissingen", klonk het. "Het zou wel goed zijn, mocht er een keeper bijkomen, want Boeckx revalideert nog, Roef vertrekt mogelijk op uitleenbasis en Rubén is al weg. Sels is een interessante kandidaat", aldus de Zwitser.



De doelman werd vandaag rond het middaguur voorgesteld, maandag traint hij voor het eerst mee. Lees ook René Weiler begroet tien spelers op eerste training: "We hebben nog tijd"

"Wil mezelf opnieuw bewijzen op het hoogste niveau" Sels, die rugnummer 1 krijgt, wordt bij zijn nieuwe club herenigd met middenvelder Sven Kums, die Watford verlaat. De Rode Duivel wordt voor één seizoen gehuurd van kersvers Premier League-team Newcastle United, zonder aankoopoptie. "Zowel voor Anderlecht als voor mezelf kwam deze uitdaging op het juiste moment. Nadien is het nog steeds mijn doel eerste doelman te worden in de Premier League", legde Sels uit bij zijn voorstelling in het Constant Vanden Stock-stadion.



"Ik ben naar Anderlecht gekomen om te spelen, ook met het oog op het WK", stak Sels van wal. "Ik wil mezelf opnieuw bewijzen op het hoogste niveau en een goede Champions League-campagne spelen. Anderlecht en ikzelf zijn tijdens de onderhandelingen naar elkaar toe gekomen. Ik heb inderdaad een beetje water bij de wijn moeten doen, inzake mijn salaris, maar dat was voor niet het belangrijkste."



Sels kwam het afgelopen seizoen slechts tot 14 optredens in de hoofdmacht van Newcastle. Een geslaagd debuutjaar in Engeland kon dat niet genoemd worden. "Ik heb inderdaad een bewogen jaar achter de rug", bevestigde Sels. "Maar toch beschouw ik mijn transfer naar Newcastle niet als een mislukking. Ik heb er zonder twijfel veel geleerd en ben een betere keeper dan ik in Gent was."



"Dat ik er niet speelde, was een keuze van de trainer. Mijn doel blijft om door te breken in de Premier League. Daarom heb ik ook maar een overeenkomst voor één seizoen bij Anderlecht. Ik wil nadien bewijzen dat ik eerste doelman kan worden bij een Premier League-team." © photo news.