Door: redactie

22/06/17 - 10u38

© photo news.

Rode Duivel Matz Sels trekt naar Anderlecht. De 25-jarige doelman was na één seizoen bij Newcastle op een zijspoor beland en trekt nu dus op uitleenbasis naar de landskampioen. De deal hing al enkele dagen in de lucht, Sels wordt deze middag voorgesteld. Na de aanwervingen van Sven Kums en Pieter Gerkens is Sels al de derde grote binnenkomer bij Anderlecht.