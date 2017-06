René Weiler begroet tien spelers op eerste training

YP

21/06/17 - 15u32

In navolging van onder meer Club Brugge, Standard en Antwerp heeft vandaag ook landskampioen Anderlecht de trainingen hervat. Erg druk was het evenwel nog niet op het oefenveld, want coach René Weiler mocht slechts tien spelers (acht veldspelers en twee doelmannen) verwelkomen: Roef, Svilar, Sowah, Doumbia, Deschacht, Najar, Ganvoula, Trebel, Appiah en Kiese Thelin. Van aanwinsten Gerkens en Kums was er dus nog geen spoor.