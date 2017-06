René Weiler begroet tien spelers op eerste training: "We hebben nog tijd"

YP

21/06/17 - 15u32

In navolging van onder meer Club Brugge en Antwerp heeft vandaag ook landskampioen Anderlecht de trainingen hervat. Erg druk was het evenwel nog niet op het oefenveld, want coach René Weiler mocht slechts tien spelers verwelkomen.

Veldspelers Olivier Deschacht, Andy Najar, Adrien Trebel, Dennis Appiah, Emmanuel Soah, Isaac Kiese Thelin, Silvère Ganvoula, Idrissa Doumbia en doelmannen Mile Svilar en Davy Roef tekenden present onder een loden hitte voor een oefensessie van 1 uur en 10 minuten, zonder toeschouwers. Onder anderen de internationals en nieuwkomers Sven Kums en Pieter Gerkens kunnen nog genieten van enkele dagen vakantie.



"Er zijn spelers voor wie het afgelopen seizoen langer heeft geduurd, dus is het logisch dat zij later beginnen", zei Weiler. "Je hebt altijd een dubbel gevoel op een dag als deze. Enerzijds is het jammer dat de vakantie voorbij is, anderzijds zijn we blij dat we opnieuw kunnen voetballen. We zijn toch met veel plezier begonnen, de sfeer is goed."



Van de waslijst spelers op overschot vonden Michaël Heylen (Zulte Waregem), Stéphane Badji (Kayserispor/huur), Aaron Leya Iseka (Zulte Waregem/huur) en Sebastien De Maio (Bologna) al onderdak. "Of de selectie in balans is? We hebben nog tijd", stelde de Zwitserse coach. "Er zijn nog inkomende en uitgaande transfers, dat is normaal. Maar we kunnen iemand als Youri Tielemans niet één op één vervangen, ook al ben ik blij voor hem met zijn transfer naar Monaco. Binnenkort zullen we bekijken over welke spelers we beschikken, pas daarna zullen we beslissen welk systeem we zullen spelen."



Met Kums en Gerkens kocht paars-wit tot nog toe Belgisch in. Ook de nakende komst van doelman Matz Sels ligt in die lijn. "Gerkens en Kums hebben bewezen dat ze hun streng kunnen trekken op het middenveld. In doel kunnen we inderdaad versterking gebruiken. Frank Boeckx is na zijn operatie nog even out, Ruben Martinez is vertrokken en misschien gaat Roef weg om meer speelgelegenheid te krijgen. Maar ik trek geen spelers aan, de club doet dat", besloot Weiler.