Lanceert paars-wit geen jeugd meer?: "Jaarlijks één of twee talenten aanleveren, is ons doel"

Faes, Vancamp, Lukebakio, Leya Iseka: Anderlecht wil zijn talenten verhuren. Dat hebben de mailboxen van directeur jeugd Jean Kindermans en manager Herman Van Holsbeeck geweten. De - opgekuiste - boodschap van heel wat ongeruste fans: "Wat zijn jullie bezig met onze jeugd?" Tijd voor een wederwoord.

"Er wordt zoveel gezegd en geschreven over onze jeugdpolitiek. Zonder onderzoek. Sensatie is blijkbaar belangrijker dan de waarheid." Jean Kindermans, directeur jeugdopleiding van RSC Anderlecht, kijkt vanop zijn bureau naar de velden van het oefencomplex Neerpede. Hij zucht. Ja, talenten Wout Faes, Jorn Vancamp, Dodi Lukebakio en Aaron Leya Iseka zullen ook dit seizoen vooral elders speelkansen moeten zoeken. Ja, het klopt dat enkel verdediger Hannes Delcroix dit seizoen de overstap naar de A-kern heeft gemaakt. Maar zo uitzonderlijk weinig is dat niet. Het beeld dat paars-wit elk jaar een nieuwe Youri Tielemans moet afleveren, is niet realistisch. "De jeugdopleiding van Anderlecht levert élk jaar één of twee talenten af aan de A-kern. Is dat te weinig? Het is bijna onmogelijk om beter te doen. Want, en dat vergeten veel mensen blijkbaar, bij deze club ligt de lat veel hoger dan bij een club die om de drie jaar play-off 1 mag missen. Als je de titel moet winnen, voor de beker moet gaan en er dan nog eens verwacht wordt dat je Europees overwintert, probeer dan maar eens zulke jonge gasten in te passen. Vandaar: één of twee talenten afleveren, dat is ons doel."



