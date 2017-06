Sels nu wel heel dicht bij Anderlecht: medische tests al afgerond

PJC en JVDV

Matz Sels (25) is bijna van Anderlecht. De doelman legde gisteren in het geheim zijn medische testen af voor zijn uitleenbeurt van één seizoen. Paars-wit moet enkel nog de laatste details regelen met Newcastle.

Herman Van Holsbeeck heeft de traditie om pas laat aan zijn inkomende transfers te beginnen. Tradities zijn er om gebroken te worden.



Twee weken geleden al vierde Sven Kums (29) via de grote poort zijn terugkeer naar Anderlecht. Pieter Gerkens (22) werd gisteren voorgesteld als aanwinst op het middenveld. En zonder ongelukken is het nog voor de start van de trainingen later deze week al voor een derde keer prijs. Matz Sels, keeper van Newcastle, legde gisteren zijn medische testen af.



Terwijl Van Holsbeeck zelf rond 16 uur aan de media vertelde dat het dossier nog lang niet rond was, bleek dat vooral een strategie om de deal niet in gevaar te brengen. Paars-wit had de voorbije week extra gas gegeven in de onderhandelingen met Newcastle en Sels zelf. Die heeft, met het vooruitzicht van Champions Leaguevoetbal, veel zin in een uitleenbeurt aan de Belgische kampioen. Ook omdat René Weiler hem het gevoel heeft gegeven hem er per se bij te willen. De Zwitserse coach had afgelopen winter al uitgebreid informatie ingewonnen over de gewezen Doelman van het Jaar. Weiler wil vooral een leider in de goal, iemand die de verdediging kan sturen. Sels paste perfect in dat profiel, maar Newcastle wilde hem toen niet laten gaan.