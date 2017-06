Sels nu wel heel dicht bij Anderlecht, dat uitgekiend (maar duur) plan heeft met doelman

PJC en JVDV

20/06/17 - 07u00

© photo news.

Matz Sels (25) is bijna van Anderlecht. De doelman legde gisteren in het geheim zijn medische testen af voor zijn uitleenbeurt van één seizoen. Paars-wit moet enkel nog de laatste details regelen met Newcastle. De landskampioen heeft alvast een uitgekiend plan voor ogen met de ex-doelman van AA Gent. Doel: het ambitieuze jeugdproduct Mile Svilar niet afremmen.

© Newcastle Utd via Getty Images.

Sven Kums en Pieter Gerkens werden al voorgesteld en zonder ongelukken is het nog voor de start van de trainingen later deze week al voor een derde keer prijs bij Anderlecht. Matz Sels, keeper van Newcastle, legde gisteren zijn medische testen af.



Paars-wit heeft de voorbije week extra gas gegeven in de onderhandelingen met Newcastle en Sels zelf. Die heeft, met het vooruitzicht van Champions Leaguevoetbal, veel zin in een uitleenbeurt aan de Belgische kampioen. Ook omdat René Weiler hem het gevoel heeft gegeven hem er per se bij te willen. Weiler wil vooral een leider in de goal, iemand die de verdediging kan sturen.



De transfer van Sels wordt een dure affaire - paars-wit moet het volledige loon van Sels overnemen, ruwweg geschat meer dan 1,5 miljoen euro - terwijl de doelman sowieso maar voor één seizoen blijft om de carrière van de immer ambitieuze Svilar niet af te remmen. Maar gezien de omstandigheden is een eenjarige huur van een Belgische topper die bij AA Gent bewezen heeft op internationaal niveau te kunnen presteren gewoon een logische zet van paars-wit.



