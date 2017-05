Tielemans rondt medische testen af in Monaco

Door: NVK, KTH

24/05/17 - 18u15

© getty.

Nadat Youri Tielemans gisteravond een eerste deeltje van zijn medische proeven in het Prinsdom aflegde, werd hij vandaag in het Centre-Thoracique de Monaco een hele dag lang onderworpen aan deel twee. Momenteel leggen de Monegasken een laatste hand aan die testen, zodat niets een overgang nog in de weg staat. Verwacht wordt dat de deal van 25 miljoen plus bonussen (10 procent voor Anderlecht bij doorverkoop) nu heel snel geofficialiseerd wordt. Dat zal waarschijnlijk voor morgen zijn of ten vroegste vanavond nog.