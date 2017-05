Officieel: Youri Tielemans tekent contract tot 2022 bij Franse kampioen Monaco

Door: NVK, KTH, belga

24/05/17

© rv.

Youri Tielemans is nu ook officieel een speler van AS Monaco. Dat maakte de kampioen van de Ligue 1 zopas bekend op Twitter. De 20-jarige middenvelder zette zijn krabbel onder een verbintenis tot 2022.

Nadat Youri Tielemans gisteravond een eerste deeltje van zijn medische proeven in het Prinsdom aflegde, werd hij vandaag in het Centre-Thoracique de Monaco een hele dag lang onderworpen aan deel twee. En inmiddels is de deal dus ook beklonken. Paars-wit vangt 25 miljoen plus bonussen (10 procent voor Anderlecht bij doorverkoop) voor zijn jeugdproduct. Het maakt van Tielemans de duurste transfer in de Belgische competitie. In 2008 legde Everton 22 miljoen euro op tafel om Marouane Fellaini los te weken bij Standard Luik.

Tieleman speelde sinds zijn vijfde bij Anderlecht en kwam er in 2013 als 16-jarige in het eerste elftal. Op 28 juli 2013 debuteerde hij in een wedstrijd tegen Lokeren. Sindsdien speelde hij in totaal 185 wedstrijden in het paars-witte truitje: 139 in de competitie, 9 in de Beker van België, 1 in de Supercup en 36 Europese wedstrijden. Hij scoorde 35 keer en gaf 32 assists. Twee keer hielp hij de club aan de titel (2013-2014 en 2016-2017).