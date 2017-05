Boeckx geopereerd aan hernia

Niels Vleminckx

Frank Boeckx is gisteren geopereerd aan zijn rug. De doelman van Anderlecht sukkelde al maanden met een aanslepende hernia in zijn onderrug, maar verbeet de pijn. Gezien zijn nieuwe status als nummer één van paars-wit wilde Boeckx liever dat de ingreep uitgesteld werd tot na het seizoen. De doelman krijgt een aangepast programma mee tijdens het tussenseizoen. Niemand kent de exacte revalidatietermijn (ook Boeckx zelf niet), maar hij probeert in elk geval fit te geraken voor de start van het nieuwe voetbalseizoen.