Operatie voor Frank Boeckx?

Door: Niels Vleminckx

23/05/17 - 09u47

Nog een beetje champagne? Boeckx viert samen met Nuytinck de titel op gepaste wijze. © getty.

Frank Boeckx (30) wordt mogelijk geopereerd aan zijn rug. De doelman van Anderlecht sukkelde al maanden met een aanslepend probleem in zijn onderrug, maar verbeet de pijn. Gezien zijn nieuwe status als nummer één van paars-wit wilde Boeckx liever dat de ingreep uitgesteld werd tot na het seizoen. Vandaag ondergaat de doelman nog enkele tests om na te gaan of er echt geen andere optie is. Hoe lang de keeper buiten strijd is als hij onder het mes zou gaan, is niet bekend. Wellicht is hij ook dan wel fit voor de competitiestart.