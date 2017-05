Teodorczyk weer vermist

Door: Niels Vleminckx

23/05/17 - 06u46

Teo, hier naast Nuytinck, werd voor het laatst gesignaleerd zondagnacht in de Carré. © Joel Hoylaerts.

Gisteren werden de spelers van Anderlecht voor de laatste keer op de club verwacht. Eerst voor een informele babbel met de verzamelde pers. Nadien werden ze op het gemeentehuis van Anderlecht gehuldigd voor hun titel. Er waren twee grote afwezigen: Kara en Teodorczyk. De Senegalees is al naar zijn thuisland vertrokken. Maar over de whereabouts van Teo bestonden grotere vraagtekens. Zondagnacht ging de selectie van Anderlecht feesten in de Carré. Naar verluidt had de Pool het zo naar zijn zin dat hij zijn wekker was vergeten te zetten. Maar aangezien Teodorczyk gisteren al op vakantie is vertrokken, lijkt de kans groot dat de spits het laatste verplichte nummertje bewust aan zich voorbij heeft laten gaan.