Deschacht pakte achtste titel en wil nog voor negende gaan. Een goed idee?

Niels Vleminckx

20/05/17 - 09u33

© photo news.

Olivier Deschacht (36) pakte donderdag zijn achtste titel en zei voor een negende te willen gaan. Dat impliceert: een nieuw contract bij Anderlecht, want zijn huidige loopt volgende maand af. Pierre Hanon (80), recordhouder met negen titels, weet niet of dat een goed idee is: "Maar als hij blij is met zijn situatie, wie ben ik om daar tegenin te gaan?"

Herman Van Holsbeeck gaf enkele maanden geleden al aan dat hij met Olivier Deschacht rond de tafel zou zitten over diens aflopende contract. Ondanks de interesse van Zulte Waregem lijkt de verdediger daar nu ook zelf op aan te sturen. "Ik wil voor een negende titel gaan", zei de 36-jarige Oost-Vlaming donderdag. In de loop van volgende week vinden er normaal gezien ook gesprekken plaats over zijn toekomst. Het blijft afwachten hoe Anderlecht zich daarin zal opstellen. Deschacht is een icoon, Belgisch bovendien, maar kwam onder René Weiler amper aan spelen toe. De vraag is dan ook of een contractverlenging een meerwaarde zou betekenen voor Deschacht zelf. Jef Jurion, negen keer kampioen en zo mederecordhouder, gaat er liever niet op in: "Daar houd ik mij niet mee bezig."



