Tomasz Radzinski: "Het is Teo die Anderlecht kampioen gemaakt heeft"

video Vandaag was er weer onze vaste Facebook Live, ditmaal met Tomasz Radzinski. De ex-spits van Anderlecht vertelde over het kampioenschap en de toekomst van paars-wit. Herbekijk hier het interview van onze videoman met Radzinski.

Is de titel verdiend? "Ik denk dat Anderlecht een constante ploeg was over heel het seizoen. Met niet al te mooi voetbal, bij momenten zelfs heel slecht. Maar als je op het einde met zeven punten voorsprong en nog één wedstrijd te gaan kampioen wordt, dan mag je wel zeggen dat de titel verdiend is. Het was niet prettig om te zien, niet mooi, niet de voetbal die ik graag wil zien, maar oké de 34ste titel is een feit."

Is het vergelijkbaar met het voetbal dat jullie vroeger brachten? "Nee, zeker niet. Wij speelden altijd met twee spitsen, de vraag was toen meer van 'hoeveel gaan we vandaag winnen?' In plaats van 'gaan we vandaag winnen?'. Op goeie momenten was een overwinning van 3-0 à 4-0 de normaalste zaak in de wereld. Nu is 1-0 een minimum vereiste." © photo news.

Wat vond je van Teodorczyk? "Iemand als Teo kwam wat mislukt van de Oekraïense competitie. Ik dacht "oei, wat komt hier nu?", maar gelukkige heeft hij het tegendeel bewezen en hij was een fenomeen. Zonder Teo zou Anderlecht de titel niet hebben gewonnen, zijn doelpunten hebben Anderlecht dat duwtje naar voor gegeven, ook op moeilijke momenten maakte hij cruciale doelpunten. Gisteren ook, na negen speeldagen droog te staan, scoorde hij twee keer. Niet kunnen scoren is frustrerend, dan ben je boos op jezelf en dus ben ik blij dat hij gisteren twee keer kon afwerken als een echte spits. Ik hoop dat hij bij Anderlecht blijft, want ik heb het gevoel dat deze ploeg volgende seizoen wat uit elkaar geplukt gaat worden. Voor Anderlecht en het Belgisch voetbal hoop ik dat de ploeg zo goed mogelijk bij elkaar zal blijven." © belga.

Wie moet vertrekken in Anderlecht? "Moeten? Niemand. Maar iemand als Tielemans, die al twee titels bij Anderlecht heeft kan op zijn twintigste dat stapje hoger zetten. De Belgische competitie is een goed competitie maar geen top. Tielemans pas bij een Duitse, Franse of zelfs Spaanse competitie met zijn techniek. De Premier League is misschien iets te fysisch en teveel op kracht in plaats van op techniek."

Waar is de verdienste van Weiler in deze titel? "Anderlecht heeft al twee jaar geen titel gepakt, dan is die doelstelling het belangrijkste. Ik ben geen grote fan van zijn manier van voetballen, maar op het einde is de doelstelling bereikt en hebben ze de titel gepakt. Hij heeft zijn ploeg afgesteld naar zijn zin, en de spelers die opgesteld stonden brachten zijn visie op het veld, en als je spelers van Anderlecht volgens jouw visie kan laten spelen, dan ben je geslaagd als trainer." © photo news.

Wat vond je van Leander Dendoncker? "Hij is ook een zeer belangrijk fenomeen op Anderlecht. Hij is gegroeid in zijn positie, een leider geworden. Hij legt zijn kilometers af en is een moderne voetballer met een goede motor, perfecte lichaamsbouw en hij ontploft als hij scoort. Hij werkt ook 90 minuten lang in functie van de ploeg. Of hij gaat vertrekken? Dat is iets wat hij samen met zijn familie moet uitmaken. Als Dendoncker voelt dat hij die stap hoger kan zetten en aanbiedingen krijgt van topclubs, moet hij voor zichzelf uitmaken of hij die stap zet." © photo news.