Brusselmans allerminst onder de indruk van 'feest' op Anderlecht-bus: "Net een lijkwagen voor 25 mensen"

19/05/17 - 07u30

De spelers van Anderlecht hadden vooral oog voor hun smartphones. © kos.

video Onze columnist Herman Brusselmans schrok toen hij de beelden te zien kreeg van het 'feest' op de Anderlecht-bus. Brusselmans was niet bepaald onder de indruk van de festiviteiten tijdens de terugrit van Charleroi naar Anderlecht.

Anderlecht deelde op Facebook zelf een filmpje van tijdens de terugrit. Daarin is te horen hoe de muziek stevig door de luidsprekers knalt, maar van echte ambiance is er geen sprake. Spelers als Deschacht, Rubén, Appiah, Chipciu en Stanciu lijken vooral oog te hebben voor hun smartphone, en dat was ook Brusselmans niet ontgaan.



"Is dat nu een feest?", stelde Brusselmans zich de vraag in het VTM-programma 'Stadion'. "De spelers van Anderlecht hebben meer aandacht voor hun telefoon dan voor hun ploegmaats. Het is net een lijkwagen voor 25 mensen." Moderne tijden, vatte presentator Tom Coninx de situatie dan maar samen.