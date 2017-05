En zeggen dat Weiler er in november vorig jaar zelf de brui aan wou geven: een uniek portret van de man die Anderlecht leerde counteren

Door: Niels Vleminckx

Arrogant. Intelligent. Koppig. Vernieuwend. Streng. Iedereen heeft een mening over René Weiler (43), de coach die met reactievoetbal een bouwvallig Anderlecht herschiep tot kampioen van België, maar weinig mensen kennen hem echt. Op zoek naar de man achter de revolutionair.

Het titelfeestje gisteravond: Teodorcyzk trakteert Weiler op een champagnedouche. © belga.

René Weiler zucht. Het is 27 november 2016 en Anderlecht heeft net Moeskroen met 7-0 van de mat geveegd. Hij is opgelucht. Maar blij? Neen. Daarvoor is er te veel gebeurd. In de weken die voorafgegaan zijn aan de monsterzege, is de Zwitserse coach bedolven onder de kritiek. Dat hij geen duidelijk idee heeft over hoe hij wil voetballen. Dat het spelpeil niet voldoet. Dat hij zijn spelers te hard aanpakt. Dat hij, kortom, geen coach voor Royal Sporting Club Anderlecht is.



De 7-0 verandert niets aan dat gevoel. Integendeel. Wanneer hij op de persconferentie ondanks het goede voetbal en de vele doelpunten alweer vragen krijgt die hij als negatief ervaart - genre: 'Waarom kan Anderlecht dit niet elke week?' -, kookt Weiler vanbinnen. De Belgische media, die hij altijd al laag had ingeschat, hebben definitief afgedaan. Dat hij ook binnen de club meer tegenwind dan ruggensteun krijgt, helpt niet. Dat dat Zwitserse broekventje op een persconferentie heeft laten verstaan dat "traditie en geschiedenis geen doelpunten scoren", daar wordt binnenskamers zwaar aan getild. Vooral de oudere gilde van het bestuur, die nogal stevig vertegenwoordigd is binnen paars-wit, is niet te spreken over de manier waarop hun instituut wordt behandeld door de nieuwe trainer. Er is veel meer nodig dan een 7-0 tegen een degradatiekandidaat om goodwill te kweken.