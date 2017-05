Mathieu Goedefroy

18/05/17 - 11u17

Behoudens een klein mirakel viert Anderlecht vanavond zijn 34ste landstitel. Een zege op Charleroi of een misstap van Club Brugge volstaat. Wie na 86 wijze levensjaren nog altijd uitkijkt naar die nieuwe titel is Michel Verschueren, zowat de patroonheilige van RSCA. Gisteren sprak Mister Michel in 'zijn' Saint-Guidon met onze videoman. "Ik beleef een titel nog altijd heel intens", aldus Verschueren. Maar ook: "Wat er ook gebeurt, Anderlecht zal altijd een topclub blijven."