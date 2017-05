Weiler pakte 'Teo' aan voor hele groep (en de boodschap lijkt aangekomen)

Niels Vleminckx

Twee middelvingers, een plaats op de bank tegen Club en een interne terechtwijzing: het was niet de week van Lukasz Teodorczyk. Na zijn nieuw contract was de Pool even ontspoord. René Weiler riep hem deze week tot de orde. De boodschap is, zo lijkt het, aangekomen.

Niets dan lachende gezichten op 30 maart. Lukasz Teodorczyk, clubtopschutter met 20 competitiegoals, heeft zonet een contract ondertekend tot 2020. Eindelijk. Na maanden pokeren en onderhandelen heeft paars-wit dan toch de optie in zijn contract met Dinamo Kiev kunnen lichten. Teodorczyk heeft gevoeld dat hij in een machtspositie zit: Anderlecht heeft hem nódig. En de Pool begint zich daar ook naar te gedragen. Op het trainingsveld gebeurt het plots veel vaker dat Teo nukkig is en de kantjes ervan afloopt. Dat wordt een tijdje door de vingers gezien - de spits heeft het team zo vaak over dode momenten heen geholpen dat hij meer krediet heeft dan anderen. Maar wanneer hij na een periode van tien matchen zonder goal, vlak voor de topper tegen Club Brugge, zijn defensieve taken niet doet op training, is de maat vol voor Weiler. Hij legt de training stil en geeft aan dat Teodorczyk naar het invallersteam moet. Isaac Kiese Thelin krijgt het hesje van de Pool. De Zwitser pakt de topschutter, zoals hij al zo vaak bij andere spelers gedaan heeft, ook in de kleedkamer aan voor heel de groep.



Twee middelvingers later heeft René Weiler op maandag een lang gesprek met de Pool om te benadrukken dat hij hem niet zomaar zal laten vallen, maar dat Teo wel weer de draad moet oppikken waar hij die op 30 maart heeft laten vallen. Een boodschap die aangekomen is, klinkt het op Neerpede. Wellicht start Teodorczyk vandaag weer tegen Charleroi.