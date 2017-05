Als Anderlecht niet naar Carré komt, komt Carré naar Anderlecht: 70 flessen staan al klaar voor feest in't Park

Dimitri Eeckhaut en Niels Vleminckx

18/05/17 - 08u59

Een beeld na de titel van paars-wit in 2004: toenmalig coach Besnik Hasi laat de 'Ace of Spades'-champagne knallen in de Carré in Willebroek. © photo news.

Nog één keer winnen, vanavond tegen zwart beest Charleroi, en Anderlecht heeft zijn 34ste titel beet. Zonde dat de Carré gesloten is op donderdag, maar: als paars-wit de titel pakt, organiseert de discotheek zelf een openluchtfuif in het Astridpark.

Het zou een mirakel zijn, Anderlecht dat alsnog naast de titel grijpt. Alleen als Club Brugge nog twee keer wint en paars-wit minder dan twee op zes pakt, loopt het nog fout. De kans dat de Brusselaars vanavond laat de titel mogen vieren, is dan weer zeer reëel. Als het zelf wint óf Club wint niét van KV Oostende, is het prijs. Voor Anderlecht wacht nu een trip naar het Zwarte Land voor een match tegen hun zwart beest. Van de laatste acht wedstrijden op Mambourg kon paars-wit er amper twee winnen. Dit seizoen gooiden de Carolo's Anderlecht uit de beker. En in de play-offs was Charleroi de enige ploeg die kon winnen tegen Anderlecht. Evident wordt het niet. Maar, zoals Frank Boeckx gisteren zei: "We willen die titel zo snel mogelijk."



Paars-wit heeft zijn voorzorgsmaatregelen alvast genomen voor een eventueel kampioenenfeest. De wedstrijd tegen Charleroi kan in het Constant Vanden Stockstadion worden gevolgd op vier reuzenschermen. In geval van de titel trekt de ploeg zo snel mogelijk naar Brussel om samen met de fans te vieren. Daarop volgt géén trip naar de Carré: de discotheek waar traditioneel de titel wordt gevierd, is gesloten op donderdag. Vandaar dat de Carré bij een gunstige afloop zélf een grote openluchtfuif zal organiseren in het Astridpark.



DJ Frank & Lester Williams openen vanaf 22.15 uur de festiviteiten met een dj-set, opgepookt met het nodige vuurwerk en confetti. Voor de spelersgroep, die rond middernacht wordt verwacht, zijn 70 flessen champagne plus een negenliterfles Piper-Heidsieck voorzien, gesponsord door Bacardi. Ook zondag zullen de bubbels rijkelijk vloeien: na de laatste speeldag kunnen de spelers wel de traditie verderzetten in de Carré zelf. De landskampioen ontkurkt dan naar jaarlijkse gewoonte een twaalfliterfles Laurent-Perrier in de discotheek.