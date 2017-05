Frank Boeckx: "We mogen niet denken dat de titel al binnen is"

Eline Van Der Meulen

17/05/17 - 14u18 Bron: Belga

© photo news.

Anderlecht staat aan de vooravond van de mogelijk beslissende wedstrijd in de strijd om de landstitel.

Op de negende speeldag in Play-off I gaat Paars-wit morgenavond op bezoek bij Charleroi, als Anderlecht wint is de 34e landstitel een feit. Bij een draw of een nederlaag wordt het kijken naar het resultaat van Club Brugge op bezoek bij KV Oostende. "Er zit gezonde nervositeit in onze spelersgroep, er is best wat spanning. En dat is maar goed ook, want we mogen niet denken dat de titel al binnen is", vertelde Anderlecht-doelman Frank Boeckx woensdag tijdens een persconferentie op het oefencentrum in Neerpede.



"Het is logisch dat de groep voelt dat het moment van de waarheid nadert, het zou best wel eens kunnen dat het morgen gebeurt, al zijn er nog twee kansen. Als ik mag kiezen spelen we natuurlijk morgen al kampioen. Voor mij maakt het niet dat we dan in Charleroi de titel pakken, voor hen is dat misschien wel minder leuk. Maar zij zijn op ons veld ook komen winnen."



De doelman verwees daarbij naar de 0-1 thuisnederlaag op de vijfde speeldag in Play-off I. Anderlecht en Charleroi staan donderdag al voor de vijfde keer dit seizoen tegenover mekaar. In de reguliere competitie trokken de Brusselaars twee keer aan het langste eind, in de Beker volgde de uitschakeling na een strafschoppenreeks. "Charleroi heeft zeker kwaliteiten, anders zouden ze niet in Play-off I spelen. Het is een moeilijk te ontwrichten blok, we zullen dus veel beweging rond de bal nodig hebben. Een makkelijke wedstrijd wordt het dus niet. Of het ook een gesloten wedstrijd wordt, valt moeilijk te voorspellen. Ik weet niet met welke ingesteldheid Charleroi de match zal aanvatten."