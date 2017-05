Anderlecht voor titel én minstens 14,65 miljoen euro

VDVJ

17/05/17

De kassa van Anderlecht kan morgenavond stevig rinkelen. Want paars-wit smacht ongetwijfeld niet enkel naar de landstitel, maar óók naar de Champions League-jackpot die eraan verbonden is. Zelfs mocht het geen enkel punt pakken, mag het ruim 14 miljoen op de bankrekening bijschrijven. Een wereld van verschil met de schamele 2 miljoen die Lierse twee decennia geleden overgemaakt kreeg. Zowel het startgeld, de market pool (de pot met tv-gelden) en de puntenpremies (bonussen voor een gelijkspel of winst) schoten de voorbije jaren flink de hoogte in. Vraag maar aan AA Gent, dat tijdens hun campagne vorig seizoen liefst 27,94 miljoen opstreek - een Belgisch record.