Middelvinger naar Brugse aanhang komt 'Teo' mogelijk tóch duur te staan - al blijven ook die fans niet buiten schot

Mathias Mariën

17/05/17 - 05u45

De Brugse politie neemt dan toch maatregelen tegen de provocaties van Lukasz Teodorczyck voor aanvang van de topper tegen Club Brugge. De Anderlecht-spits stak zijn middenvinger uit richting het thuispubliek en riskeert nu een sanctie voor zijn gedrag. "We zijn volop bezig met het opstellen van een proces-verbaal voor het onaangepast gedrag", bevestigt korpschef Dirk Van Nuffel.

Ook die mensen kunnen een proces-verbaal in de bus verwachten(...) Het kan enkele weken duren voor iedereen geïdentificeerd wordt. Maar uiteraard laten we het daar niet bij

De gespannen sfeer tijdens de mogelijke kampioenwedstrijd van Anderlecht zorgde voor nog meer problemen tijdens de wedstrijd. Op videobeelden is duidelijk te zien hoe diverse thuissupporters hun middenvinger uitstaken richting Anderlecht-spelers. Onaanvaardbaar, volgens de bevoegde diensten. "Ook die mensen kunnen een proces-verbaal in de bus verwachten. Al zijn we nog volop aan het bekijken wie de mensen zijn die de gebaren maakten. Het kan enkele weken duren voor iedereen geïdentificeerd wordt. Maar uiteraard laten we het daar niet bij", zegt de korpschef.



Geen combiticket

Voor 45 supporters van paars-wit krijgt de wedstrijd ook nog een staartje. Zij kwamen afgezakt naar Brugge zonder vooropgesteld en verplicht combiticket en kunnen nog een sanctie verwachten. "We zijn volop bezig met alle incidenten te onderzoeken en zullen daar de gepaste gevolgen aan geven", besluit Dirk Van Nuffel.



Proto achterna

Het is overigens niet de eerste keer dat de Brugse politie een proces-verbaal opstelt tegen een voetballer. Silvio Proto kreeg twee jaar geleden al een minnelijke schikking van 1.000 euro in de bus voor het provoceren van het thuispubliek. Hij stak toen tien vingers in de lucht - het aantal jaren zonder titel voor Club Brugge dat moment - en een vinger op de mond om te zwijgen. Al wil de politie beide gevallen niet vergelijken. Het is nog onduidelijk welke straf Teodorczyck mag verwachten.