"Wat zou Olivier voor 757 euro op verlies gokken? Hij kreeg 20.000 bij gelijkspel"

Met de gokrekening van Olivier Deschacht (36) bij Unibet werd de voorbije zeven jaar geld ingezet op welgeteld 2.622 sportweddenschappen. Er werd ook 67 keer gegokt op wedstrijden van 'zijn' Anderlecht. Vier keer werd voorspeld dat zijn ploeg zou verliezen. Morgen moet hij dat gaan uitleggen op de Kansspelcommissie.

"Deelnemen aan kansspelen is bij wet verboden voor al diegenen die een rechtstreekse invloed kunnen hebben op het resultaat." Dit zinnetje in de kansspelwet brengt Deschacht morgen voor de Kansspelcommissie. Uit hun onderzoek blijkt onder meer dat met de account van de voetballer 67 keer geld werd ingezet op 40 wedstrijden van Anderlecht, waarbij de verdediger 20 keer op het wedstrijdblad stond.



De speurders struikelen vooral over een wedstrijd tegen Benfica in november 2013. Deschacht won toen 757 euro door te voorspellen dat Anderlecht zou verliezen, terwijl hij zelf op het veld stond. Zijn verdediging ziet daar net het bewijs van zijn onschuld in: "Bij een gelijkspel in een poulewedstrijd van de Champions League krijgt Olivier Deschacht een premie van 20.000 euro, bij winst zelfs 40.000 euro. Wat zou hij dan voor zo'n peanuts geld inzetten op verlies?" Deschacht zegt al van dag één dat zijn jongere broer Xavier (31) met zijn rekening gokte en hij zal dat ook op zijn proces morgen volhouden. Zijn advocaat gaat dan ook volop voor de vrijspraak.



