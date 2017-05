Onze videoman in het Astridpark: "Ontgoocheling regeert"

Mathieu Goedefroy

14/05/17 - 20u50 Bron: Belga

video Ondanks het feit dat een 1-1 gelijkspel op Brugge nog altijd een titel kan betekenen in de volgende wedstrijd op Charleroi, waren er in het Brusselse Astridpark toch vooral teleurgestelde gezichten te bespeuren. Vooral de gemiste penalty van Youri Tielemans lag veel fans zwaar op de maag. "De ontgoocheling regeert toch wel."

Anderlecht-supporters maakten zich in en rond het Constant Vanden Stockstadion op voor een titelfeest. In de straten en cafés in de omgeving van het Astridpark heerste voor aanvang van de partij al een aangename feeststemming. De leuzes "Champion à Bruges" en "Anderlecht champion" rolden vlot over de tongen. Anderlecht plaatste in de middencirkel van het Constant Vanden Stockstadion een kubus met vier grote schermen waarop de Brusselse fans de mogelijke kampioenenmatch tegen aartsrivaal Club konden volgen. Onder het goedkeurende oog van Michel Verschueren was Tribune 1 een uur voor aanvang van de wedstrijd al aardig volgelopen, bij het eerste fluitsignaal hadden zo'n 10.000 fans de weg naar het Constant Vanden Stockstadion gevonden.



Het Astridpark ontplofte al na 7 minuten bij het openingsdoelpunt van kapitein Sofiane Hanni, dat de Anderlecht-supporters inspireerde tot een enthousiast "Anderlecht champion". Een halfuur lang vierden "les Mauves" hun 34e landstitel tot Ruud Vormer de score met een knappe vrije trap in evenwicht bracht, waarop het plots stil werd in het Constant Vanden Stockstadion. Met hernieuwde moed begonnen de supporters aan de tweede helft. De inbreng van topschutter Lukasz Teodorczyk wakkerde het geloof in de overwinning opnieuw aan, de penaltyfout op Acheampong zette het stadion in vuur en vlam. Opnieuw galmden de kampioenenzangen door het Astridpark, maar die maakten al snel plaats voor vloekpartijen nadat Youri Tielemans er niet in was geslaagd de strafschop om te zetten. Nagelbijtend smachtten de Brusselaars naar het einde van de partij. Bij een uitstekende kans voor Brugge van Touba, wiens schot maar net voorlangs vloog, hield het Constant Vanden Stockstadion zijn adem in, en tien minuten later weerklonk het laatste fluitsignaal. De Anderlecht-supporters bleven teleurgesteld achter, geen 'Champion à Bruges' maar de kans dat ze binnenkort 'Anderlecht Champion' kunnrn zingen zit er wel dik in.